Скільки українців можуть повернутися додому після війни: у Мін'єдності дали відповідь

Приблизно 70% можуть повернутися додому за умови відповідних змін і розвитку України.

Приблизно 70% біженців можуть повернутися додому з-за кордону за умови відповідних змін і розвитку України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Новини.Live".

"Приблизно 70% можуть повернутися додому за умови відповідних змін і розвитку України. 30% після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні й поступово додаткові 40%", – вважає очільник Мін'єдності.

Повернення 6 млн громадян України, які зараз перебувають за кордоном, життєво необхідне, наголошує Чернишов. Він додав, що без них держава не зможе подвоїти ВВП, займатися економічним розвитком та й загалом відновлюватися.

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"Ще раз підкреслюю, що "повертати українців" — сам термін по собі, він не дуже коректний. Це рішення, які приймуть українці самостійно. Наше завдання — бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами. Це конкуренція ринків праці між собою. Очевидно, що зараз перевага на європейському боці", – зазначив він.

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