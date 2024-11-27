Скільки українців можуть повернутися з-за кордону після війни: соціолог вразив прогнозом

Позитивний сценарій розвитку демографічної ситуації стане можливим, якщо в Україні будуть створені умови для повернення українців.

За найбільш позитивним сценарієм після закінчення війни до України може повернутися лише до 50% українців, які виїхали за кордон.

Таким прогнозом поділився директор Інституту соціології НАН України Євгеній Головаха в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, існує декілька сценаріїв розвитку демографічної ситуації в Україні після війни. Найгірший з них передбачає, що українці, а саме чоловіки, яким було заборонено виїзд за кордон, залишатимуть нашу країну, щоб з’єднатися зі своїми сім’ями, які вже асимілювалися в Європі та інших країнах світу.

Позитивний сценарій, зазначив Євгеній Головаха, стане можливим, якщо в Україні будуть створені умови для повернення українців.

“Можна очікувати на суттєве повернення українців - навіть до 50%. Цю цифру можна вважати нормальною, якщо будуть створені всі умови для їхньої адаптації до нових умов життя в післявоєнній Україні”, - припустив він.

При цьому Головаха вважає, що програма покращення демографічної ситуації повинна включати не лише працевлаштування, але й допомогу в отриманні житла, здобування освіти та надання медичних послуг.

“Усе це треба готувати вже зараз. І тоді ми можемо отримати цифру до 50%. І завдяки цьому кількість людей, які повернуться, буде значно більшою ніж тих, хто виїде з України”, - наголосив він.

Нагадаємо, від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Все це – через відтік біженців, падіння народжуваності і загибель людей на війні. Такі дані наводить ООН.

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