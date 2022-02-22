Скільки українців не бачать загрози з боку Росії: цифра вражає

4,3% українців вважають, що загроза вторгнення Росії є неминучою.
Третина українців - 34,3% - вважають, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії велика, і лише 7,2% наразі не вірять, що існує можливість нападу РФ.
Про це свідчать презентовані результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене протягом 1-12 лютого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.
Згідно з опитуванням, 4,3% респондентів відповіли, що загроза вторгнення Росії є неминучою, 34,3% - великою, 21,1% - невеликою, 11,6% - малою, 7,2% - вважають, що такої загрози взагалі немає, а 21,4% важко відповісти на запитання.
Також у респондентів запитали, хто, на їхню думку, несе основну відповідальність за нинішню напруженість міжнародної ситуації та зростання загрози війни. Результати соцопитування мають такий вигляд:
- 60,6% відповіли, що керівництво Росії,
- 24,6% - керівництво України,
- 19,5% - керівництво США,
- 11% - держави-члени НАТО,
- 0,7% - інші сторони,
- ще 18,7% важко відповісти на запитання.
Як раніше повідомляли, за даними соцопиутвання, понад 40% українців не готові йти на жодні поступки Росії, навіть в обмін на припинення збройної агресії з боку РФ
Довідка:
Опитування було проведене протягом 1–12 лютого 2022 р. Участь у соцопитуванні загалом взяло 2001 респондент за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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