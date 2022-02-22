Скільки українців не бачать загрози з боку Росії: цифра вражає

Скільки українців не бачать загрози з боку Росії: цифра вражає

4,3% українців вважають, що загроза вторгнення Росії є неминучою.

Третина українців - 34,3% - вважають, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії велика, і лише 7,2% наразі не вірять, що існує можливість нападу РФ.

Про це свідчать презентовані результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене протягом 1-12 лютого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Згідно з опитуванням, 4,3% респондентів відповіли, що загроза вторгнення Росії є неминучою, 34,3% - великою, 21,1% - невеликою, 11,6% - малою, 7,2% - вважають, що такої загрози взагалі немає, а 21,4% важко відповісти на запитання.

Також у респондентів запитали, хто, на їхню думку, несе основну відповідальність за нинішню напруженість міжнародної ситуації та зростання загрози війни. Результати соцопитування мають такий вигляд:

60,6% відповіли, що керівництво Росії,

відповіли, що керівництво Росії, 24,6% - керівництво України,

- керівництво України, 19,5% - керівництво США,

- керівництво США, 11% - держави-члени НАТО,

- держави-члени НАТО, 0,7% - інші сторони,

- інші сторони, ще 18,7% важко відповісти на запитання.

Як раніше повідомляли, за даними соцопиутвання, понад 40% українців не готові йти на жодні поступки Росії, навіть в обмін на припинення збройної агресії з боку РФ

Довідка:

Опитування було проведене протягом 1–12 лютого 2022 р. Участь у соцопитуванні загалом взяло 2001 респондент за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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