Скільки українців не підтримують новий закон про мобілізацію: опитування КМІС

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію. Водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 26 травня-1 червня.

"Серед українців немає вираженого ставлення до Закону про мобілізацію (що, вочевидь, є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам Закон охоплює різні сфери)", – зазначають соціологи.

Так, 34% респондентів заявили, що підтримують новий закон про мобілізацію, 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

"Незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення", – зазначають в КМІС.

Раніше ми писали, як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити.

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