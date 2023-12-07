Скільки українців не планують відмовлятися від новорічних закупів: дослідження

Більша частина українців не має наміру відмовлятися від різдвяних та новорічних покупок. Їхня кількість сягає 59%.

Про це йдеться у дослідженні Deloitte.

Яким буде різдвяно-новорічний шопінг

За даними аналітиків:

56% українців готові витратити на покупки від 1000 до 5000 гривень.

майже 45% святкуватиме Різдво 25 грудня, 17% – 7 січня, ще 32% хочуть святкувати двічі;

49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, у порівнянні з Різдвом: найбільше коштів на Новий рік планують витратити респонденти у східних областях України, а Різдва – в західних.

Встановили, що найпопулярнішими категоріями товарів залишаються харчові продукти, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

"Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18–27 років), попри війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо", – зазначає керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.

Основним місцем для різдвяного та новорічного шопінгу залишатимуться супермаркети та великі торговельні центри. Серед онлайн-покупців 92% віддадуть перевагу смартфону для здійснення шопінгу.

Водночас українці продовжують донатити й підтримувати ЗСУ. Так, 68% опитаних планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність.

Крім того, українці продовжують бойкотувати продавців, які не вийшли з ринку РФ: 63% покупців відмовляються від придбання будь-чого у виробників, які не залишили ринок країни-агресорки, ще 22% – не знають, як перевірити цю інформацію.

Аналітики додають, що цьогоріч українці готові відкласти покупку "тут і зараз та чекати на доставку товарів за нижчою ціною з-за кордону, якщо вона буде: дешевою або безплатною (37%), швидкою (17%), сайт для замовлення товару буде зручним (12%).

Раніше йшлося про те, у чому зустрічати Новий рік 2024.

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