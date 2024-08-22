Скільки українців не збираються залишати країну – результати опитування вражають

Якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, то відсоток респондентів 30-39 років вищий.

Своє майбутнє життя в Україні бачать 86% громадян, які відповіли дослідникам у межах загальнонаціонального опитування.

Про це свідчать результати дослідження, що здійнив Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з результатами, основна частка респондентів демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні.

"Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%)", – йдеться у дослідженні.

Таке бажання превалює серед людей з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах. Втім, з віком налаштованість залишатися в Україні зростає.

Так, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30-39 років – вже 81%, 40-49 років – 87%, 50-59 років – 90%, і серед найстаршої групи – 93%.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про інше опитування, згідно з результатами якого 76% респондентів в Україні впевнені, що росіяни не сприймають нашу державу як незалежну.

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