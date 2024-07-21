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Скільки українців оновили свої військово-облікові дані: у Міноборони приголомшили цифрою

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Скільки українців оновили свої військово-облікові дані: у Міноборони приголомшили цифрою

Оновлення даних у "Резерві+" / Колаж: ТСН.ua

Українці віддали перевагу застосунку "Резерв+", де свої дані оновили 3 мільйони.

Протягом двох місяців, від 18 травня по 16 липня 2024 року, майже 5 мільйонів військовозобов'язаних оновили свої дані. 

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у неділю, 21 липня. 

"На вимогу закону "Про мобілізацію" протягом двох місяців з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобов'язані
повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обов'язок. З них військово-облікові дані оновили через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 510 000. Віддали перевагу центрам надання адміністративних послуг 1 152 000 осіб. У застосунку "Резерв+" оновили дані понад 3 млн осіб" - розповів він.

Нагадаємо, адвокат Сергій Старенький  назвав єдину причину, яка виправдовує несвоєчасне оновлення даних.

Відповідальність за неоновлення даних настає вже сьогодні!

Відповідальність за неоновлення даних настає вже сьогодні!

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