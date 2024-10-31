Скільки українців отримали бронь від мобілізації: в уряді спростували "шалені" цифри

Зараз в Україні бронювання від мобілізації мають 906 тисяч чоловіків.

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію, що в Україні бронювання від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків. За словами урядовиці, справжня кількість заброньованих чоловіків на третину менша.

Про це Свириденко розповіла в інтерв'ю Forbes.

"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тисяч унікальних заброньованих. Коли зʼявилось бронювання через "Дію", в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", – пояснила віцепрем'єрка.

Свириденко додала, що станом на кінець жовтня в Україні 906 тисяч чоловіків отримали бронь від мобілізації.

Після того, як Міноборони ініціювало аудит заброньованих осіб, нові відстрочки від мобілізації не видають. Ба більше, бронювання наразі чинне лише для тих, хто оформив його до 31 травня.

Міністерка зазначила, що за результатами аудиту бронювання, влада може змінити умови для надання підприємствам права бронювати працівників, зокрема критерії щодо заробітної плати.

"Ми часто зустрічаємось із бізнесом, і вони говорять, що у них середня зарплата заброньованих приблизно 19 тис. і вище. Тому бізнес, з яким ми спілкуємось, говорить, що вони не проти, аби цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ", – розповіла Свириденко.

За її словами, наразі в Україні 19 730 підприємств мають статус критичних. Трохи менше половини з них (близько 9500) були визначені регіонами, а решта — профільними міністерствами.

Нагадаємо, як саме перевірятимуть заброньованих чоловіків та чи зміниться їхня кількість після аудит заброньованих:

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