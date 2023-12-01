Скільки українців підтримують скасування тривог під час злетів російських МіГ: опитування

Половина (51%) українців вважають, що завжди потрібно оголошувати повітряну тривогу під час злетів російських літаків МіГ-31 – потенційних носіїв ракет “Кинджал”.

Близько 40% українців вважають доцільним створити різні рівні тривог залежно від ситуації та реальності загрози.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024 року.

За даними опитування, кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог під час злетів російських МіГів, не перевищує 5%.

Найменшою підтримкою ця норма користується серед мешканців Києва: 59% з них вважають, що тривогу в такому випадку потрібно оголошувати не завжди, а залежно від ситуації.

Зазначається, що опитування було проведено серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів.

“Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. Слава Україні!” – сказав тоді Зеленський.

Однак згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що схема оповіщення населення про ракетну небезпеку не зміниться, адже МіГ-31К іноді злітає з ракетою, іноді без неї, а часто інформація щодо присутності ракети на борту взагалі невідома.

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