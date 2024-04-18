Скільки українців підтримують введення військ НАТО до України: результати опитування

За результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, майже 75% українців підтримують ідею введення військового контингенту західних держав-союзників на територію України для захисту від російського агресора.

Такі результати соціологічного дослідження оприлюднили експертами Центру Разумкова.

Майже більшість – 48,2% респондентів – підтримує введення в Україну військового контингенту західних держав-союзників. Скоріше підтримує таку ідею, оприлюднену нещодавно президентом Франції Еммануелем Макроном, 26,1% опитаних. 74,3%, тобто дві третини опитаних "за" чи "скоріше за" залучення іноземних союзницьких військ для захисту України від агресора.

Категорично проти чи скоріше проти такого розвитку подій – 12,2% респондентів. Частка тих, хто не зміг визначитись на момент опитування з питання склала 13,4%.

Соціологи Центру Разумкова дослідили також як українці оцінюють зовнішню політику української влади та міжнародну підтримку, яка є критичною в часи війни. Так, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, а не підтримують її лише 17%. Минулого року ця кількість складала 74% і 14% відповідно.

Опитування методом face-to-face проводилося на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Загалом опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" для Інституту досліджень Gallup International показали, що українці мають один з найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою.

Читайте також: