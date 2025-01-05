Скільки українців повернули з російського полону 2024 року: у ГУР назвали цифри

2024 року Україна та Росія здійснили 11 обмінів військовополоненими. До України вдалося повернути на 356 людей більше, ніж 2023 року.

Такі дані було озвучено під час підсумкового засідання під керівництвом очільника Координаційного штабу Кирила Буданова.

"Рік, що минув, був для нас непростим, але результативним. Зокрема, звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж 2023 року. Координаційний штаб почав офіційно працювати з родинами цивільних, утворена Рада Координаційного штабу, у процесі створення – громадська рада. За нашої ініціативи подовжені терміни реабілітації та супроводу звільнених з російського полону, сталося чимало інших важливих змін", - сказав Буданов.

Нагадаємо, що на завершення 2024 року відбувся обмін військовополоненими. В результаті якого вдалося повернути до України 189 українців.