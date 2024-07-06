Скільки українців повернули з російського полону: Зеленський назвав цифру

З російського полону додому вже повернулися понад три тисячі українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає", - написав він.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

Зокрема, з полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Обмін полоненими був на межі зриву!

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