Скільки українців повернули з російського полону: Зеленський назвав цифру

Влада постійно шукає шляхи звільнення наших громадян.
З російського полону додому вже повернулися понад три тисячі українців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає", - написав він.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.
Зокрема, з полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.
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