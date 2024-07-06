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Скільки українців повернули з російського полону: Зеленський назвав цифру

Скільки українців повернули з російського полону: Зеленський назвав цифру

Президент Зеленський / Фото: Associated Press

Влада постійно шукає шляхи звільнення наших громадян.

З російського полону додому вже повернулися понад три тисячі українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає", - написав він.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

Зокрема, з полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Обмін полоненими був на межі зриву!

Обмін полоненими був на межі зриву!

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