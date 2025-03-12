Скільки українців повернуться з-за кордону після припинення війни: прогноз міністра

У Європі в статусі тимчасового захисту перебуває близько 4,9 млн українців.

У перший рік після закінчення або припинення війни до України може повернутися третина українців, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Такий прогноз зробив міністр національної єдності Олексій Чернишов під час зустрічі із журналістами, передає “Суспільне”.

За його словами, приблизно така ж кількість українців (30%) планують залишитися в Європі, ще 40% — визначаються із планами.

Олексій Чернишов вважає, що ринки праці України та Європи будуть конкурувати за цих 40% людей, які все ще вагаються.

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“Якщо ми створюємо умови в Україні розвитку економіки, реформування, руху вперед - люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись в значних кількостях” — наголосив він.

Міністр зауважив, що в Європі в статусі тимчасового захисту перебуває близько 4,9 млн українців. Однак, ця цифра може бути більшою, оскільки не враховує тих, хто виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, за даними Eurostat, станом на 31 січня 2025 року в країнах Європейського Союзу перебувають майже 4,3 мільйона громадян третіх країн, які залишили Україну через російську агресію. Всі вони отримали статус тимчасового захисту в рамках відповідного механізму ЄС.

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