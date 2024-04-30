Скільки українців позитивно ставляться до росіян попри війну: статистика вражає

Ставлення українців до білорусів виявилось більш стриманим, ніж до росіян.

За результатами загальноукраїнського опитування "Реінтеграція та соціальна згуртованість" переважна більшість (74%) українців ставляться до росіян негативно або дуже негативно. При цьому негативні емоції до білорусів відчуває тільки третина наших співвітчизників. Але після двох років війни в Україні все ще є люди, які заявили, що ставляться до громадян Росії позитивно, або навіть дуже позитивно.

Про це повідомив директор Школи політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв під час презентації результатів опитування.

Ставлення українців до білорусів

Білоруси, які виступають проти війни переважно подобаються українцям:

дуже позитивно – 20%;

позитивно – 40%;

нейтрально – 26%;

негативно – 6%;

дуже негативно – 6%.

До всього білоруського народу українці ставляться більш стримано:

дуже позитивно – 3%;

позитивно – 13%;

нейтрально – 49%;

негативно – 21%;

дуже негативно – 12%.

Ставлення українців до росіян

Більше половини респондентів не відчувають ненависті до росіян, які виступають проти війни. Відношення до них розподілилось у відсотках таким чином:

дуже позитивно – 16%;

позитивно – 37%;

нейтрально – 31%;

негативно – 7%;

дуже негативно – 7%.

Ставлення до громадян Росії загалом виявилося значно гіршим:

дуже позитивно – 1%;

позитивно – 3%;

нейтрально – 20%;

негативно – 28%;

дуже негативно – 46%.

Статистика ставлення до росіян по регіонам України

Максим Яковлєв також розповів, що позитивне ставлення українців до росіян загалом значно відрізняється залежно від регіону. Найбільше тих, хто "співчуває" громадянам країни-агресорки, виявилося на сході, який найбільше постраждав від війни.

Відношення мешканців Києва до всіх громадян РФ:

дуже позитивно – 0,6%;

позитивно – 1,7%;

нейтрально – 13,9%;

негативно – 38,3%;

дуже негативно – 43,3%.

Ставлення до росіян мешканців центральних областей:

дуже позитивно – 0,8%;

позитивно – 1,8%;

нейтрально – 20,4%;

негативно – 29,5%;

дуже негативно – 46,4%.

Відношення до росіян респондентів з західних областей України:

дуже позитивно – 1,8%;

позитивно – 2,3%;

нейтрально – 18,7%;

негативно – 28%;

дуже негативно – 48,6%.

Ставлення жителів південних регіонів до росіян загалом:

дуже позитивно – 0,4%;

позитивно – 4%;

нейтрально – 21,8%;

негативно – 25,2%;

дуже негативно – 46,3%.

Відношення мешканців східних областей до громадян Росії:

дуже позитивно – 3,9%;

позитивно – 5,9%;

нейтрально – 24%;

негативно – 26,9%;

дуже негативно – 38,2%.

Хто брав участь в опитуванні

В опитуванні Школи політичної аналітики НаУКМА, яке проводилось 11-16 березня 2024 року, взяли участь 2005 повнолітніх респондентів з усієї України за виключенням тимчасово окупованих областей та територій, де через активні бойові дії відсутній мобільний зв'язок. Опитування проводилося методом СATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Дослідники зазначили, що вибірка учасників опитування була репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, а похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, опитування виявило, що мешканці центральної України мають вищу готовність долучитись до мобілізації, а прагнення уникнути призову найбільш поширене на сході.

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