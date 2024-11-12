Скільки українців проти територіальних поступок для завершення війни: соціологи дали відповідь

Станом на жовтень 2024 року 58% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії. Однак, за останні кілька місяців спостерігається поступове зростання частки тих, хто готовий до таких поступок. Так, на кінець 2023 року їхня частка становила 19%, у лютому 2024 року - 26%, а до травня 2024 року - 32%. З початку жовтня 2024 року ця цифра залишилась стабільною на рівні 32%.

Про це свідчать результати соцопитування КМІС..

Згідно з даними опитування, готовність до поступок корелює з кількома факторами. Зокрема, серед тих, хто вважає, що Росія має безмежні ресурси для терору, 48% готові до територіальних поступок, тоді як серед тих, хто вірить у виснаження ресурсів Росії, лише 18% висловлюються за поступки. Також важливою є готовність респондентів терпіти війну: чим довший період готові витримати українці, тим менше серед них тих, хто готовий до поступок. Якщо серед тих, хто готовий терпіти війну кілька місяців, 59% готові до територіальних поступок, то серед тих, хто готовий терпіти до одного року — 43%, а серед тих, хто готовий витримати стільки, скільки буде потрібно, лише 21%.

Особливо висока готовність до поступок спостерігається серед тих, хто не довіряє президенту і вважає, що Захід прагне несправедливого миру для України. 56% з них готові до поступок, в той час як лише 38% виступають категорично проти. У тих, хто довіряє президенту і вважає, що Захід підтримує Україну, частка тих, хто готовий до поступок, знижується до 24%, а 69% категорично проти.

Також опитування показало, що лише 4-7% українців сприймають територіальні поступки як прийнятні без обмежень. Більшість же вважає окупацію будь-якої частини України нелегітимною. При цьому є частина опитаних, які вважають поступки прийнятними за певних умов. Зокрема, серед тих, хто загалом готовий до територіальних поступок, 30% згодні з де-факто контролем Росії над усіма окупованими територіями, хоча 64% виступають категорично проти цього. Щодо Донбасу та Криму, 46% готові прийняти територіальні поступки, а 50% і 51% — відповідно категорично проти.

При цьому, якщо йдеться про можливість обміну територіальних поступок на членство України в НАТО, 21% готові прийняти такий компроміс навіть за умови де-факто контролю Росії над усіма окупованими територіями. Щодо Донбасу та Криму, до 46% готові до поступок в обмін на надійні гарантії безпеки та членство в НАТО.

Західні регіони України продемонстрували найбільшу неоднозначність: тут рівно стільки ж респондентів готові прийняти територіальні поступки в обмін на НАТО, скільки й тих, хто категорично проти.

Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, підкреслив важливість підтримки українців щодо дипломатичних маневрів у такій складній міжнародній ситуації. Він зазначив, що громадяни не підтримують концепцію "миру за будь-яку ціну", але водночас залишають простір для маневру щодо ухвалення складних рішень для майбутнього України.

Опитування було проведене в період з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року методом телефонних інтерв'ю серед 2004 респондентів.

Нагадаємо, що більшість українців (63%) стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Соціологи вперше зафіксували зниження цієї частки.

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