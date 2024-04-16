Скільки українців сподіваються, що 2024 рік буде кращим за попередній – соцопитування

26% українців очікують, що 2024 рік буде більш мирним за попередній, 33% респондентів вважають, що поточний рік буде більш неспокійним, ще 36% – переконані, що він не відрізнятиметься від 2023 року.

Про це свідчать результати опитування, які провела соціологічна група "Рейтинг" спільно з інститутом досліджень Gallup International. У ньому взяли участь понад 40 тисяч респондентів з усього світу.

"Україна також демонструє більш позитивні очікування щодо 2024 року порівняно з іншими країнами – кожен другий сподівається на кращий рік, ніж попередній", – зазначили соціологи.

Дослідження також показало, що жителі європейських країн вирізняються найнижчою вірою у позитивні зміни 2024 року. Зокрема, найнижчий рівень оптимізму у жителів Австрії, Польщі, Росії, Сербії, Болгарії, Італії і Боснії та Герцеговини – менше 25% громадян вірять у краще майбутнє. А найвищий – у мешканців Саудівської Аравії.

Загалом, близько 40% опитаних у всьому світі очікують кращого майбутнього року, близько 25% – очікують гіршого. Ще третина очікують такого ж року, як попередній.

Нагадаємо, опитування показало, як українці ставляться до виборів під час війни.

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