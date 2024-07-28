Скільки українців стали рекрутами у ЗСУ: Міноборони назвало цифри

У Міноборони назвали кількість людей, що самостійно обрали собі військову спеціальність і посаду.
У 2024 році в рекрутингові центри зафіксуали понад 10 тис. звернень.
Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV.
За його словами, наразі понад 3,2 тис. людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах.
"На онлайн-платформах взагалі було опрацьовано понад 300 тис. резюме. Загалом 17−18 тис. вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки. Сили оборони зараз – найбільший роботодавець в країні", – каже Лазуткін.
За його словами, великим попитом серед рекрутів користуються такі вакансії: механіки, водії, медики, розвідники, IT-сфера, діловоди, кухарі і так далі.
Раніше повідомлялося, що суттєво збільшилась кількість охочих вступати до Нацгвардії.
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