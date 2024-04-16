Скільки українців стали жертвами насильницьких зникнень: Юсов назвав цифру, яка шокує

Україна має дані про майже 2 тисячі осіб, які стали жертвами насильницьких зникнень. Усі вони – старші за 70 років.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, пише "Укрінформ".

"МКЧХ визнає факт воєнних злочинів РФ"

За словами Юсова, понад 14 тисяч цивільних осіб перебувають у полоні РФ. Вони є офіційно визнаними правозахисними організаціями наших партнерів. Ця кількість може бути набагато більшою.

"Також є дані про близько 2 тисячі жертв насильницьких зникнень старше 70 років", – зауважив він.

Як стверджують у ГУР, станом на зараз МКЧХ підтвердив 868 випадків перебування цивільних осіб у місцях несвободи в Росії. При цьому Юсов акцентує: насправді ця цифра є у рази більшою.

"Але сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб – це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку РФ", – заявив представник ГУР.

Нагадаємо, імена злочинців, які дали наказ бомбардувати житлові будинки в Бородянці в березні 2022-го вдалося з'ясувати й навіть повідомити про підозри.

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