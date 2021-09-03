Скільки українців вірить у теорії змови про чипування людей під виглядом вакцинації від COVID-19 - опитування

Скільки українців вірить у теорії змови про чипування людей під виглядом вакцинації від COVID-19 - опитування

Більшість українців схиляється до думки, що кожен має вирішувати сам за себе - вакцинуватися чи ні.

Кожен десятий в Україні (10,2%) схильний вважати, що вакцинацію від COVID-19 ініціювали міжнародні корпорації задля власного збагачення і жодного впливу на поширення хвороби вона не має.

Про це свідчать дані опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, проведеного у серпні 2021 року.

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За результатами опитування, ще 5,7% респондентів вважають, що вакцинація є лише операцією прикриття, насправді замість вакцин людям вводять невідомі речовини чи пристрої, щоб контролювати їхню свідомість та поведінку. Різниці у відповідях між регіонами України немає.

Третина (15,1%) опитаних поділяє думку, що вакцинація несе ризики для здоров’я більші, ніж сама хвороба. Водночас 43,4% схильні вважати, що вакцинація допоможе подолати пандемію, проте кожен має вирішувати сам за себе - вакцинуватися чи ні. А 10,2% відповіли, що вакцинація - єдиний засіб подолання пандемії, тому має бути обов’язковою для всіх громадян.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України провів опитування від 1 до 12 серпня 2021 року у всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом інтерв’ювання 1200 респондентів. Похибка вибірки становить 3,2%.

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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