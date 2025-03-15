Скільки українців вірять у закінчення війни 2025 року - опитування

Близько чверті українців під впливом риторики Дональда Трампа очікують закінчення війни вже до кінця цього року.

Про це розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Серед опитаних під час нашого дослідження лише близько чверті українців наразі сподіваються, що війна закінчиться до кінця поточного року. В цьому показнику відображається не тільки і, можливо, не стільки обʼєктивна оцінка ситуації, як величезна втома від життя у війні. Тож я інтерпретую цей показник як прояв надії нашого суспільства на краще", - сказала вона.

"На тлі ще передвиборчих обіцянок Трампа швидко закінчити війну ми спостерігали стрімке зростання сподівань на завершення бойових дій до кінця 2025 року. Проте ще більш показовою є частка респондентів, які очікують, що бойові дії розтягнуться на роки, - додала вона.

Раніше повідомлялось про те, що в США дали шокувальне уточнення заяви Трампа щодо закінчення війни за 24 години.

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