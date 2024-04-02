Скільки українців вірять в астрологію та екстрасенсорні здібності - дані опитування

В Україні 35% опитаних респондентів вірять в астрологію, тоді як 25% - в екстрасенсорні здібності, водночас ще 15% - в тарологію.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17 лютого - 5 березня 2024 року.

За даними опитування, віра в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію поширена серед усіх категорій населення.

Тодія як показник віри серед жінок переважає чоловіків на 13%.

"Серед старших респондентів (показник зростає з 26% серед опитаних до 30 років, до 51% серед респондентів, яким понад 60 років), менш заможних респондентів (серед українців із високим рівнем статку 34% вірять бодай в одне з переліку, серед осіб із дуже низьким статком - 65%)", - розповіли у повідомленні.

Також ми писали, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком.

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