Скільки українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади - нове опитування КМІС

Серед українців є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар.

В Україні 81% населення виступають проти проведення виборів зараз. Проте відкритим питання є про критику влади в умовах воєнного часу.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначається, серед українців є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар. Тому 81% громадян проти того, аби проводити президентські вибори зараз.

“Проте відкритим є питання, наскільки допустимою взагалі є критика влади в умовах воєнного часу – чи може мати місце конструктивна критика, чи взагалі всі суперечки сприймаються як ослаблення країни? У травні 2022 року і повторно зараз, у жовтні 2023 року, КМІС поставив щодо цього запитання”, - розповіли в інституті соціології.

У 2022 році на початку повномасштабного російського вторгення більшість українців віддавала перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влада, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25%.

Нагадаємо, що в Україні телебачення припинило домінувати, на зміну йому прийшли інтернет-джерела. 44% громадян зараз читають новини з телеграм-каналів.

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