Скільки українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближає мир в Україні: цифра вражає — опитування

Про те, що мир стає більш віддаленим, говорять лише 14% опитаних.
Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближає мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає "лише трохи ближчим".
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%).
Решта 40% опитаних або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися із відповіддю.
Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".
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