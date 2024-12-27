Скільки українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближає мир в Україні: цифра вражає — опитування

Про те, що мир стає більш віддаленим, говорять лише 14% опитаних.

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближає мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає "лише трохи ближчим".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%).

Решта 40% опитаних або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися із відповіддю.

Результати опитування / Фото: КМІС

Результати опитування / Фото: КМІС

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

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