Скільки українців вважають, що Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану – опитування

Абсолютна більшість українців, а саме 70% – вважають, що Володимир Зеленський має залишатися на посаді президента України до кінця дії режиму воєнного стану.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у межах проєкту Mobilise від 26 травня до 1 червня.

Не згодні з твердженням, що Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану, – 22% опитаних.

"Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не ставлять під сумнів легітимність президента", - наголошується у пресрелізі за результатами опитування.

Нагадаємо, опитування КМІС показали, скільки українців не підтримують новий закон про мобілізацію.

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