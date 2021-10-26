Скільки українців вживає наркотики: Венедіктова назвала приголомшливі цифри

За її словами, в Україні темпи зростання наркоманії є одними з найвищих у світі.

В Україні від 1 млн до 1,5 мільйона громадян вживають наркотики. Щорічно цей показник зростає на 8-10%.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує "Суспільне".

За її словами, в Україні темпи зростання наркоманії є одними з найвищих у світі. Через наркотики щороку помирає близько тисячі українців.

Венедіктова уточнила, що близько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою Інтернету.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі Інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла вона.

Найбільше таких злочинів зафіксували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Також Венедіктова додала, що кількість вилучених поліцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів — до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020-му.

Як свідчать результати соцопитування, проведеного у квітні Українським інститутом майбутнього, кожен десятий українець зустрічався з наркотичною залежністю серед своїх близьких – сім’ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі.

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