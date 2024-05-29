Скільки українців, які оновили дані в "Резерв+", мають "бронь": в Міноборони вразили статистикою

Українці оновлюють дані в Резерв+: в Міноборони підрахували, скільки з них мають бронювання або відстрочку.

Українці активно оновлюють свої облікові дані у мобільному застосунку для військовозбов'язаних "Резерв+". Загалом понад 1,1 млн військовозобов’язаних українців вже оновили дані через "Резерв+".

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі марафону розповів, яка кількість з цього мільйона має відстрочку або бронювання, а скільки можна мобілізувати.

"Серед тих людей, які мають "бронь" або мають право на відстрочку і які оновили свої дані – таких людей там десь 25-28,5%. Всі інші люди – це ті, хто можуть бути мобілізованими в певний момент", – сказав Лазуткін.

Проте він уточнив, що в один момент мобілізувати таку кількість людей не вдасться.

"Ми розуміємо, що для того, щоб навіть підготувати певну кількість людей, треба оцінювати всі можливості", – підсумував спікер Міноборони.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

У Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання, а також пояснили, чи будуть надходити повістки в "Резерв+" та на електронну пошту.

Крім того, у Міноборони пояснили, що робити, якщо після оновлення даних у застосунку "Резерв+" ви помилково опинилися у розшуку. Відомо, що 710 000 громадян без юридичних підстав отримали статус “в розшуку” після оновлення даних у застосунку.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В застосунок "Резерв +" додадуть купу функцій! Що буде в ньому ще?