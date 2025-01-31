Скільки українців залишать країну 2025 року: невтішний прогноз НБУ

Люди їдуть з України через низку факторів.

Упродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав. Загалом за рік становив близько 500 тисяч осіб. 2025 року тенденція триватиме.

Такий прогноз зробили в НБУ.

"Ризики з безпекою, відключення електроенергії негативно впливають на якість життя українців, що зумовлює їхній виїзд за кордон", - йдеться у повідомленні.

В НБУ припустили, що така ситуація триватиме і цього року - з країни виїдуть ще 200 тисяч осіб.

Натомість від 2026 року почнеться повернення людей до України (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться 2027 року (близько 0,5 млн осіб).

Нагадаємо, впродовж трьох років повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Про це теж кажуть демографи. Тим часом у західних ЗМІ пишуть про катастрофу з демографією в Україні.

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