Скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ: цифра вражає

За два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 14 мільйонів людей залишили свої домівки. Це майже третина населення.

Такі цифри оприлюднила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

"Понад 14,6 мільйона осіб – приголомшливі 40 відсотків від загальної чисельності населення України – як і раніше, потребуватимуть тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги у 2024 році, а 2,2 мільйона біженців потребують допомоги у сусідніх країнах", – зауважили там.

Як зазначають у МОМ:

близько 3,7 мільйона людей залишаються переміщеними всередині України

майже 6,5 мільйона є біженцями в усьому світі

понад 4,5 мільйона людей повернулися додому або через кордон, або через переміщення всередині країни.

Відомо, що організація приділяє серйозну увагу захисту найбільш уразливих верств населення, підтримує зусилля щодо відновлення в Україні, реконструюючи житло, системи водопостачання та опалення та надаючи послуги з охорони здоров'я.

"МОМ продовжить свою роль надійного партнера Європейського Союзу, уряду України та країн, які приймають біженців, підтримуючи людей, які постраждали від війни", – підсумували у МОМ.

Раніше у Словаччині ухвалили важливе рішення щодо українських біженців.

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