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Скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ: цифра вражає

Скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ: цифра вражає

Українське подружжя / Ілюстративне фото / Фото: Getty Images

Російська агресія змусила чимало українців шукати прихистку за кордоном.

За два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 14 мільйонів людей залишили свої домівки. Це майже третина населення.

Такі цифри оприлюднила Міжнародна організація з міграції (МОМ).

"Понад 14,6 мільйона осіб – приголомшливі 40 відсотків від загальної чисельності населення України – як і раніше, потребуватимуть тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги у 2024 році, а 2,2 мільйона біженців потребують допомоги у сусідніх країнах", – зауважили там.

Як зазначають у МОМ:

  • близько 3,7 мільйона людей залишаються переміщеними всередині України
  • майже 6,5 мільйона є біженцями в усьому світі
  • понад 4,5 мільйона людей повернулися додому або через кордон, або через переміщення всередині країни.

Відомо, що організація приділяє серйозну увагу захисту найбільш уразливих верств населення, підтримує зусилля щодо відновлення в Україні, реконструюючи житло, системи водопостачання та опалення та надаючи послуги з охорони здоров'я.

"МОМ продовжить свою роль надійного партнера Європейського Союзу, уряду України та країн, які приймають біженців, підтримуючи людей, які постраждали від війни", – підсумували у МОМ.

Раніше у Словаччині ухвалили важливе рішення щодо українських біженців.

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