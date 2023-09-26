Скільки українців залишиться до 2033: соціологиня шокувала прогнозом

Населення України на 2033-й рік, за прогнозами соціологів, може становити у межах 25-35 млн осіб.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, передає Forbes.

За її словами, 35 млн українців - це дуже оптимістичний сценарій.

"Чисельність населення України в межах 1991 року станом на 1 січня 2023-го складає приблизно 37,6 млн осіб. Підконтрольних Україні територій – 31,6 млн. Якщо ми говоримо про прогноз на 2033 рік в межах 1991-го, розкид є дуже серйозним. Ми віддаємо перевагу діапазону 26–35 млн осіб. І, повірте, 35 млн – це надзвичайно оптимістичний сценарій", - сказала соціологиня.

Вона додала, що різниця в сценаріях в основному ґрунтується на прогнозах щодо розвитку подій на фронті.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише, що народжуваність в Україні може побити антирекорд і впасти до найнижчого у світі рівня.

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