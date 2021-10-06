Скільки українців згодні отримувати зарплату в конверті - результати опитування

Майже половина шукачів готові назавжди перейти на неофіційну зарплату.
Понад 70% українців згодні працювати неофіційно й отримувати зарплату в конверті. Такі результати опитування, яке провели на одному з сайтів пошуку роботи.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 6 жовтня.
Згідно з дослідженням, майже половина шукачів готові назавжди перейти на неофіційну зарплату. І майже третина опитаних погодились би працювати на таких умовах до двох років. Тільки чверть українців висловилися категорично проти зарплати в конвертах, оскільки дбають про своє майбутнє.
Варто зазначити, що 17 вересня повідомлялося, що інспектори Держпраці виявили понад 10 тисяч нелегальних працівників на українських підприємствах. Такі результати перевірок напередодні оприлюднили у відомстві.
Нагадаємо, від 1 липня 2021 року Мінекономіки посилило боротьбу з тіньовою зайнятістю. Йдеться про інспекційні перевірки, які проводять спеціалісти Держпраці та Державної податкової служби з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин.