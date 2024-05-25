Скільки українцям доведеться жити з графіками відключення світла: відповідь ДТЕК

Відновлення пошкодженої генерації в Україні може тривати до 10 місяців.

Енергетики попереджають, що швидке відновлення пошкоджених об'єктів генерації електроенергії в Україні неможливе. В деяких випадках ремонтні роботи можуть тривати до 10 місяців, і лише за умови наявності достатньої кількості коштів та захисту енергетичних об'єктів силами ППО.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру завдали значної шкоди об'єктам генерації електроенергії.В результаті ударів у березні, квітні та травні було пошкоджено до 8 ГВт генеруючих потужностей на ТЕС, ГЕЦ та інших об'єктах.

"Основна причина, чому ми маємо дефіцит, це зруйнована чи пошкоджена генерація. У нас немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх", – пояснив Сахарук.

Відновлення пошкоджених об'єктів генерації потребує значних зусиль та ресурсів. В деяких випадках ремонтні роботи можуть тривати до 10 місяців, і це за умови наявності достатньої кількості коштів на закупівлю нового обладнання та проведення робіт. Крім того, для відновлення генерації необхідно забезпечити надійний захист енергетичних об'єктів силами протиповітряної оборони.

Сахарук зазначив, що вже були випадки, коли відремонтовані об'єкти зазнавали повторних атак з боку росіян. Тому першочерговим завданням є забезпечення ефективної роботи ППО для збиття російських ракет, які націлені на енергетичні станції.

До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми. "Укренерго" встановлює ліміти для компаній, які займаються розподілом електроенергії по регіонах. Наприклад, для ДТЕК, який працює в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, виділених обсягів вистачає лише на 80% від потреби.

Нагадаємо, державна енергетична компанія "Укренерго" оприлюднила важливу інформацію щодо ситуації з електропостачанням в Україні на 26 травня. Обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

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