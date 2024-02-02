Скільки Україні коштуватиме оновлена мобілізація 2024 року: цифра шокує

Цього року 41% військового бюджету України має піти на мобілізацію і переозброєння.

Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд гривень.

Про це розповіла очільниця комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За її словами, мобілізація у поточному році обійдеться в 322 млрд гривень додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.

Роксолана Підласа відзначила, що Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - зауважила Підласа.

Керівниця бюджетного комітету ВРУ додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби".

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР.

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