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Скільки Україні потрібно F-16 і чи зможемо ми їх отримати — Чернєв

Скільки Україні потрібно F-16 і чи зможемо ми їх отримати — Чернєв

Винищувач F-16 в Україні / Фото: Сайт президента України

Згідно з чинними домовленостями з державами партнерами не досягається необхідна Україні мінімальна кількість літаків.

Україна отримала тільки першу партію винищувачів F-16, щодо яких існують домовленості із західними партнерами.

На цьому наголосив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

“Ми очікуємо багато літаків від країн “коаліції винищувачів” – це Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Від Нідерландів, наприклад, це 49 літаків, від Бельгії – 19. В принципі у нас буде досить  багато, сподіваюсь, досить скоро цих літаків”, - сказав він. 

Водночас, за його словами, поки що згідно з чинними домовленостями з державами партнерами не досягається необхідна Україні мінімальна кількість літаків – 128 бортів.  

“Ми працюємо над тим, щоб до цієї коаліції долучалися інші країни”, - додав нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 серпня офіційно підтвердив, що Україна нарешті отримала перші західні винищувачі F-16.

Кількість F-16, які Україна скоро отримає

Кількість F-16, які Україна скоро отримає

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