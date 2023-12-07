Скільки Україні вдалося повернути депортованих до РФ дітей: Лубінець назвав точну кількість

Україні від початку війни вдалося повернути понад пів тисячі дітей. Зокрема 522 дитини, 387 з яких було депортовано до РФ.

Про це під час брифінгу в рамках міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформу.

Він зазначив, що до Офісу омбудсмена надходять відомості, що фактично щодня окупаційна "влада" складає нові списки дітей, яких хоче депортувати на територію РФ.

"І ми побачили нову тенденцію, зокрема, це Донецька і Луганська область, що вони дітей не намагаються зразу везти на територію РФ. Вони намагаються їх із Донецької і Луганської областей вивезти на територію Білорусі, а потім - на територію РФ", - розповів омбудсмен.

Нагадаємо, раніше омбудсмен розповів, скільки українських дітей вважаються зниклими.

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