Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи − дані опитування шокують

Більш імовірно можуть повернутися ті, хто не має і не подавав документи на громадянство іншої країни.

Лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Утім, за такиху мов, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні.

Найбільший відсоток українців для повернення додому назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).

"16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу та 13% − на можливості дітей відвідувати школу чи садок", - йдеться в повідомленні.

Дані соціологів свідчать і про те, що більш імовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення додому.

"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - йдеться в повідомленні.

Тим часом Чехія не підтримує тих українців призовного віку, які намагаються уникнути військового призову. Наразі в країні перебуває 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист через війну в Україні.

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