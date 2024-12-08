Скільки українських біженців отримали статус тимчасового захисту в ЄС - Євростат назвав число

Понад 4,2 млн людей, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Про це повідомляє Євростат.

За даними Євростату, станом на 31 жовтня 2024 року, близько 4,2 мільйона українців, які покинули країну через російське вторгнення, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Станом на 31 жовтня 2024 року, майже 4,2 мільйона українців, які виїхали з України через російське вторгнення, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Згідно з даними Євростату, найбільше таких осіб прийняли Німеччина (1,14 млн, 27,2%), Польща (983,9 тис., 23,4%) та Чехія (379,4 тис., 9%).

Порівняно з вереснем 2024 року, найбільше зростання кількості отримувачів тимчасового захисту було зафіксовано в Німеччині (+11 370 осіб, +1%), Польщі (+4 045, +0,4%) та Іспанії (+3 600, +1,6%). Водночас у Литві спостерігалося значне скорочення числа таких осіб (-33 455, -41,3%) через зняття з реєстрації осіб з неактивним статусом. Зменшення кількості отримувачів також було зафіксовано в Італії (-1 105, -0,7%) та Франції (-280, -0,5%).

Більшість осіб, що отримали тимчасовий захист у ЄС, становлять українці (98,3%). Серед них майже половину (45%) складають жінки, діти — 32%, а чоловіки — близько 23%.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві щомісяця проводяться засідання координаційної групи, що готується до можливої нової хвилі біженців з України. Однак наразі не спостерігається значного напливу українців. Генеральний консул України в Любліні Олег Куць зазначив, що рівень готовності високий: є списки волонтерів, які допомагали у 2022 році, і готові допомогти за потреби.

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