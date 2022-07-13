Скільки українських біженців планують повернутися додому після війни: дані ООН

За кордоном розраховують залишатися близько двох третин біженців з України, але тільки доти, допоки з не вщухнуть бойові дії.

Більшість біженців з України, а здебільшого це жінки та діти, заявили, що сподіваються згодом повернутися додому.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному агентством ООН у справах біженців.

Так, від середини травня до середини червня агентство опитало 4900 людей з України, які на сьогодні проживають у Чехії, Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Загалом наразі у Європі зареєстровано понад 5,6 млн біженців. Від початку повномасштабної війни Україну залишили майже 8,8 млн людей. Майже 3,3 млн осіб вже повернулися до країни.

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"Люди дуже хочуть возз'єднатися з друзями та сім'єю і переймаються тими, хто залишився. Більшість хоче дочекатися, поки вщухнуть бойові дії, щоб поїхати додому", – йдеться у дослідженні ООН.

Серед охочих повернутися до України 40% планують зробити це вже наступного місяця. Більшість із них до війни жили в Києві та на заході країни. Водночас українці зі сходу та півночі України рідше заявляють про своє бажання повернутися.

Нагадаємо, за добу 12 липня до України повернулось на 4 тис. людей більше, аніж виїхали за кордон.

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