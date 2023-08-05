Скільки українських дітей вважаються зниклими: відповідь омбудсмана

Російська агресія зламала життя тисяч дітей України.

Так, щонайменше 1074 українські дитини вважаються зниклими. Про їхнє місцеперебування нічого невідомо.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.

Що відомо про дітей

За даними державного порталу розшуку дітей, станом на 5 серпня:

499 – загиблі;

1090 – поранені;

13 – постраждалі від сексуального насильства

1074 – зниклі;

19546 – депортовані, примусово переміщені;

Водночас 15757 дітей знайдені, ще 386 – повернені.

Слід зауважити, що оприлюднені цифри не є остаточними. Реальне число постраждалих наразі встановити неможливо через активні бойові дії та окупацію частини нашої території РФ.

Нагадаємо, загарбники вивозять дітей з окупованих населених пунктів Запоріжжя на "відпочинок" до російських таборів. Їхня мета – "промити мізки". У таких місцях наші діти нерідко піддаються насильству.

Читайте також: