Скільки українських ТЕЦ знищила Росія за останні тижні: Шмигаль шокував цифрою

Лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігаватів потужностей нашої енергомережі — це і гідроенергетика, і вугільна енергетика.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю ERR.

"Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", — констатував він.

Раніше стало відомо, де є відключення світла внаслідок ударів по об'єктах "Укренерго".

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