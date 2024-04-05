Скільки українських ТЕЦ знищила Росія за останні тижні: Шмигаль шокував цифрою

Держава-агресорка продовжує енергетичний терор.
Лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігаватів потужностей нашої енергомережі — це і гідроенергетика, і вугільна енергетика.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю ERR.
"Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", — констатував він.
Раніше стало відомо, де є відключення світла внаслідок ударів по об'єктах "Укренерго".
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