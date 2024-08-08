Скільки українських військовополонених закатувала Росія: в ООН вразили великою цифрою

Окупаційна армія Росії катує українських військовополонених від самих перших допитів. Що більше - практика тортур у російському полоні є "широко поширеною і систематичною".

Про це заявила керівниця Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

За її словами, РФ закатувала 95% українських військовополонених у своїх в'язницях. Бійці ЗСУ "зазнають тортур під час першого допиту".

"Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широко поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - заявила вона.

Слід зауважити, що тортури порушують статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Окрім того, заступник командира української бригади розповів, що влада РФ у СІЗО Ростовської області катувала та "по-звірячому" вбила українського військовополоненого, який з ним служив.

"Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомлялося, днями у Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого. Уповноважений з прав людини нагадав, що відповідальність за поводження з військовополоненими несе держава, яка їх утримує. Тобто, за вбивство та каліцтво відповідальність лежить не лише на російських солдатах, а й на самій Російській Федерації.

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