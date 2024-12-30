Скільки української території окупувала РФ 2024-го: цифра шокує

Протягом цього року на карті бойових дій відбулись суттєві територіальні зміни. За 2024-й Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів території України.

Про це повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.

"За 2024 рік Росія захопила територію, рівну трьом площам Києва", - наголосили аналітики.

Також вони опублікувавши карту захоплених Росією українських територій.

Російська армія. / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прессекретар російського "фюрера" Дмитро Пєсков зробив заяву про завершення війни в Україні. З його слів, нібито наразі немає жодних передумов для цього.

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