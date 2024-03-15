Скільки ув'язнених і людей із судимістю можна призвати: у Мін'юсті назвали кількість

В Україні розглядають можливість мобілізації до війська людей із судимістю, а також ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Про мобілізаційний потенціал серед засуджених розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає "Суспільне".

Мобілізаційний потенціал серед засуджених

За її словами, в Україні є близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання. Раніше Висоцька зазначала, що уряд насамперед розглядає можливість залучення до армії саме цієї категорії – засуджених, які вже відбули покарання.

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"Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб", – каже заступниця міністра.

Скільки з них відповідають ознакам, щоб приєднатися до лав Збройних Сил, буде відомо згодом, уточнює вона.

Друга категорія – це ув'язнені, які зараз відбувають покарання у в'язницях. Їх налічується 26 тисяч осіб.

Призов ув'язнених і людей із судимістю буде добровільним?

"Йдеться про першу категорію, які є вже вільними людьми, так само, як в інших вільних людей, громадян України. Це є конституційний обов'язок кожного, тому нікого не питають про бажання. Є, звісно, добровольчі підрозділи, є інші форми, як служити в ЗСУ. Але загалом йдеться про те, що є призов, військовий облік, і люди готуються до виїзду на фронт і потім служать. Так само йдеться про засуджених, які вже відбули покарання і є на волі", – каже заступниця міністра

Вона нагадала, що заборона людям з судимістю служити в армії є застарілою законодавчою нормою часів СРСР.

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"Але сьогодні дуже специфічні умови – це воєнний стан, це потреба в тому, щоб наповнити наше військо. Тому, звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним Силам, можуть призивати без їхнього погодження або згоди", – наголосила Висоцька.

Проте як мотивація для засуджених, які відбувають покарання, може бути умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту як умова для того, щоб умовно-достроково звільнитися", – пояснила заступниця міністра.

Висоцька запевнила, що у разі мобілізації буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань.

Раніше заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових: якщо вони не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання.

Нагадаємо, що Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді і внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати. Проте суд відповідав відмовою.

Також на Хмельниччині засуджений до довічного ув'язнення попросився на фронт, проте місцевий суд відмовився задовольнити його клопотання.

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