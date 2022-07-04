Скільки в Чорному морі перебуває російських ракетних кораблів: у ЗСУ розповіли

Скільки в Чорному морі перебуває російських ракетних кораблів: у ЗСУ розповіли

У північно-західній частині Чорного моря перебувають три російські кораблі і підводний човен, які загалом оснащені 28 ракетами.

Окрім цього, там також перебуває один великий десантний корабель РФ.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

"Зараз в північно-західній частині Чорного моря перебувають три ракетні кораблі - надводні носії ракет і також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить 28 ракет. Також на чатуванні перебуває один великий десантний корабель", - сказала вона.

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