Скільки в цьому році будуть коштувати кавуни та коли з'являться на ринку: пояснив експерт

Перші кавуни на ринку можна очікувати вже менш ніж чим через два тижні.

Кавуни в Україні в цьому році будуть коштувати дешевше, чим в минулому. А з’являться на ринку вони вже через 12 днів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

"Очікується, що максимально ранні українськи кавуни з'являться на ринках орієнтовно через десять-дванадцять днів. А далі сезон традиційно вже перейде на серпень-вересень, навіть подекуди на жовтень. Якщо ж теперь говорити за ціну, то два моменти. Перше це те, що звичайно вони з одного боку не будуть такими дешевими, як були колись в часи масового виробництва. З іншого боку вони точно будуть дешевшими, за моїми прогнозими, на 35-40 відсотків за минулорічну ціну”, - розповів Тарас Баштанник.

За його словами, подекуди вартість на кавуни може впасти і на 50%.

“В принципі, 20-25 гривень за один кілограм - це в середньому. Очевидно він був і по 30, і по 35, але те якраз був ранній. Думаю, що 10-12 гривень в сезон… Середня ціна по сезону буде в районі 20 гривень роздрібна”, - додав Баштанник.

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