Скільки в Україні буде проживати людей у 2035 року: "Висока щільність заселення може бути небезпечною"

Критичною для України буде цифра у 20 мільйонів громадян.

У 2035 року населення України буде становити близько 30 мільйонів. Проте це за умови, якщо буде проводитися ефективна міграційна політика.

Про це в інтерв’ю “РБК Україна” розповів демограф Олексій Позняк.

За його словами, при умові проводження ефективної міграційної політики населення України у 2035 року може становити 30 мільйонів. На цьому рівне можна буде стабілізуватися.

“30 мільйонів - це не рівень знелюднення, це ще той рівень, коли освоєння території можна підтримати на достатньому рівні. Тим більше, що у нас частина прикордонних з державою-агресором територій буде залишатися все одно неспокійними та не сильно населеними. Звичайно, і тут потрібно підтримувати якусь кількість населення, але висока щільність заселення цих територій може бути просто небезпечною для людей”, - наголосив Олексій Позняк.

Виходячи з цього, 30 мільйонне населення зможе підтримувати заселеність у всіх регіонах. Критичною ж для України буде цифра у 20 мільйонів громадян.

“Це вже буде достатньо критичний рівень”, - підкреслив демограф.

Нагадаємо, що на засіданні Ради ЄС обговорять гарантії безпеки для України.

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