Скільки в Україні сталося пожеж та загинуло людей у січні: цифри шокують

Потрібно бути дуже уважними та обережними.
За січень в Україні сталося 934 пожежі. Вони забрали життя 56 людей.
Про це повідомили в ДСНС.
Як відзначив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, кількість пожеж зросла на 11,5% у порівнянні з цим же періодом минулого року.
"На вулиці суттєво похолодало, тож, імовірно, займань побільшало через активніше користування людьми пічками й обігрівачами у зв'язку з похолоданням і морозом", – зауважують рятувальники.
Тож українців вчергове закликали дотримуватися правил елементарної пожежної безпеки. Бережіть себе!
Нагадаємо, в Києві на Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А.
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