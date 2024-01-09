Скільки в Україні сталося пожеж та загинуло людей у січні: цифри шокують

Потрібно бути дуже уважними та обережними.

За січень в Україні сталося 934 пожежі. Вони забрали життя 56 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

Як відзначив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, кількість пожеж зросла на 11,5% у порівнянні з цим же періодом минулого року.

"На вулиці суттєво похолодало, тож, імовірно, займань побільшало через активніше користування людьми пічками й обігрівачами у зв'язку з похолоданням і морозом", – зауважують рятувальники.

Тож українців вчергове закликали дотримуватися правил елементарної пожежної безпеки. Бережіть себе!

Нагадаємо, в Києві на Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А.

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