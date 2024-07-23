Скільки в'язнів вже воює за Україну: в Раді назвали кількість

Серед мобілізованих в'язнів вже є, на жаль, поранені та загиблі.

Секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що у Збройних силах уже служать 3,8 тисяч ув‘язнених.

Про це він розповів у коментарі "Українській правді".

"3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", - додав секретар комітету ВРУ.

За словами Костенка, наразі попит на мобілізацію до Збройних сил України серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу.

Однак секретар комітету ВРУ переконаний, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Окрім того, він висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Нагадаємо, Верховна Рада України 8 травня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених до лав ЗСУ, який згодом підписав президент Володимир Зеленський. За останніми даними, понад 3 тисячі людей вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. У Мін'юсті кажуть, що ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у Збройних силах України.

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