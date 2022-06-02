Скільки валюти українці можуть привезти з-за кордону у 2022 році, чи потрібні для цього підтвердні документи

Скільки валюти українці можуть привезти з-за кордону у 2022 році, чи потрібні для цього підтвердні документи

Повернутися до України - сьогодні бажання мільйонів українців, які рятувалися від війни в інших країнах. Які вимоги до перевезення валютних цінностей через кордон діють сьогодні - в матеріалі ТСН.ua

Які вимоги до ввезення валюти з-за кордону для українців, які повертаються на батьківщину з інших країн роз'яснює Національний банк України.

Без письмового декларування митному органу громадяни можуть переміщувати готівкову валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

Якщо сума дорівнює або перевищує, таке декларування обов'язкове.

Письмове декларування передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми, пояснив НБУ.

Неповнолітні українці також можуть привозити валюту з-за кордону без декларування в сумі/вартістю що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. Якщо сума становить понад 10 тисяч євро (в еквіваленті), то потрібно заповнювати декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, заповнює її законний представник.

Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України - немає.

Якщо при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно, то подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну нормативно-правові акти НБУ не вимагають.

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