Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати соцопитування

45% українців довірять уряду та президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту (НДІ).

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За словами соціологів, довіра до уряду та президента Зеленського залишається відносно високою порівняно з опитуваннями, проведеними до початку повномасштабного вторгнення. З грудня 2021 року, коли довіра складала 18%.

Цей показник різко зріс після початку повномасштабного вторгнення та наразі стабілізувався на рівні 45%.

"Щодо виборів, що наразі відкладені через війну та продовження воєнного стану, респонденти/ки, схоже, приймають продовження повноважень обраних посадовців/иць: 72% заявляють, що вибори повинні відбутися лише після закінчення війни", – йдеться в повідомленнію

Крім того, ЗСУ продовжують користуватись великою довірою: 91% довіряють армії й жоден/на респондент/ка не заявив/ла про недовіру Збройним силам.

Раніше ми писали, як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити.

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