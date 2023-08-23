Скільки відсотків українців впевнені у позитивному курсі України в найближчі п'ять років - соцопитування

21% українців вважає, що найближчі п’ять років нашу державу чекає період застою.

Дві третини українців впевнені, що найближчі п’ять років Україну чекає розвиток. Водночас 21% громадян вважають, що нашу державу чекає застій.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження до Дня Незалежності “Уявлення про патріотизм і майбутнє України”, проведеного агентством “Рейтинг”.

Як зазначається, опитування пройшло 16-20 серпня 2023 року. Оприлюднили його в середу, 23 серпня. Опитування проводили серед 6050 респондентів, зокрема - 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, і 750 біженців з України.

Згідно з опитуванням, 21% українців вважає, що найближчі п’ять років нашу державу чекає період застою. Водночас 61% громадян є прихильниками безплатної медицини, 57% - безплатної медицини вищої освіти (24% в обох випадках - платної). 57% розраховують на заборону продажу української землі іноземцям (31% - що іноземці зможуть її купувати).

53% вважають, що держава в майбутньому має бути відповідальною за підвищення доходів громадян, 34% - що за це мають бути відповідальними самі громадяни.

42% переконані, що в Україні в майбутньому мають бути заборонені одностатеві шлюби, 37% - що заборонені.

36% розраховують на заборону працевлаштування мігрантам із Близького Сходу, 50% - на дозвіл.

31% - прихильники держрегулювання в економіці, 48% - вільного ринку; 28% - "сильної руки", 64% - розширення демократії; 15% - посилення контролю, 75% - розширення свобод ЗМІ.

Нагадаємо, що Британія допоможе покласти край залежності України від ядерного палива із РФ.